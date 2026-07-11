Caltanissetta

Deve scontare pena per frode assicurativa, rintracciato e arrestato

L'uomo alloggiava in un B&b

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

La squadra mobile mercoledì scorso ha tratto in arresto un cinquantatreenne, alloggiato presso un b&b, a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, attraverso l’alert alloggiati. Il sistema informatico in uso alle forze dell’ordine, segnala, infatti, all’atto della registrazione in hotel o in altre strutture ricettive, le persone colpite da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. L’uomo, condannato dal Tribunale di Torino per frode assicurativa in concorso, doveva infatti scontare una pena residua a otto mesi di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Caltanissetta per scontare il residuo di pena.

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