Caltanissetta
Deve scontare pena per frode assicurativa, rintracciato e arrestato
L'uomo alloggiava in un B&b
La squadra mobile mercoledì scorso ha tratto in arresto un cinquantatreenne, alloggiato presso un b&b, a seguito di segnalazione pervenuta alla sala operativa della Questura, attraverso l’alert alloggiati. Il sistema informatico in uso alle forze dell’ordine, segnala, infatti, all’atto della registrazione in hotel o in altre strutture ricettive, le persone colpite da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. L’uomo, condannato dal Tribunale di Torino per frode assicurativa in concorso, doveva infatti scontare una pena residua a otto mesi di reclusione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere di Caltanissetta per scontare il residuo di pena.
Redazione
0 commenti