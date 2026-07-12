Rifiuta di fornire le sue generalità ai carabinieri, denunciata una 18enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo – Sezione Radiomobile di Paternò, al termine di un’attività di controllo, nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito una 18enne. Un equipaggio, in stretta sinergia con la Centrale Operativa, ha raggiunto la via Scala vecchia dove è stata segnalata una lite ancora in corso tra due ragazze.

Arrivati in piazza i militari dell’Arma hanno individuato, tra i presenti, una giovane che, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista degli operanti ha iniziato ad inveire nei loro confronti e a minacciarli. Nella circostanza la ragazza ha anche rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari dell’Arma per poi dichiararne di false, proseguendo il suo atteggiamento ostile, aggressivo e non collaborativo, rendendo difficoltose le operazioni relative alla sua identificazione. In seguito i Carabinieri, tramite il fotosegnalamento, sono riusciti comunque ad identificare la ragazza per un 18enne del posto la quale, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria, per “rifiuto d’indicazioni sulla propria generalità”, “violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale” e “resistenza a Pubblico Ufficiale”.