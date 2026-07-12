Agrigento

Agrigento si prepara al bagno di folla per San Calogero 

Agrigento si prepara al bagno di folla per il Santo Nero che, per l’ultimo atto della festa, uscirà dal Santuario alle ore 13

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ultima domenica di festeggiamenti in onore di San Calogero. Agrigento si prepara al bagno di folla per il Santo Nero che, per l’ultimo atto della festa, uscirà dal Santuario alle ore 13. Il simulacro percorrerà piazza Aldo Moro, Porta di Ponte, l’inizio della via Gioeni, tutta la via Atenea, piazza Pirandello, via Garibaldi, con arrivo al Santuario dell’Addolorata. La domenica conclusiva inizia con la tradizionale Sagra del grano mentre alle 11:30 l’Arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano celebrerà la Santa Messa alla Basilica dell’Immacolata. Alle 22, invece, ci sarà la processiona serale fino ai fuochi d’artificio previsti per la mezzanotte circa. Agrigento, dunque, si prepara ad abbracciare San Calogero. Migliaia di fedeli si riverseranno per le strade della Città dei templi.

Il Comune di Agrigento ha messo in campo un piano di sicurezza e viabilità imponente. Dalle 8 a mezzanotte, sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di qualsiasi altra bevanda contenuta in bottiglie di vetro, bottiglie di plastica con tappo e lattine. Il divieto interesserà anche i distributori automatici. Per i locali pubblici scatteranno ulteriori limitazioni. Lungo via Atenea, via Luigi Pirandello, piazza Luigi Pirandello sarà vietato collocare tavoli e sedie all’esterno degli esercizi commerciali, così come sarà vietata la diffusione di musica. Sulla viabilità particolare attenzione è stata riservata al viale della Vittoria. Il tratto compreso tra l’ex caserma dei vigili del fuoco e piazza Marconi sarà chiuso al traffico.

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