Antinoro (FDI) solidale con Spataro si appella al centrodestra: “Si abbassino i toni”

Non si ferma la partita di tennis a colpi di dichiarazioni dentro il centrodestra agrigentino. In merito alle recenti dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal consigliere Alonge nei confronti del consigliere Spataro, interviene la coordinatrice Cittadina di Fratelli d’Italia Paola Antinoro per “fare chiarezza e richiamare la coalizione al senso di responsabilità”.

​”Le dinamiche e il confronto politico, anche acceso, fanno parte della normale dialettica democratica, ma non possiamo accettare che si scada in attacchi personali e battute ironiche che nulla hanno a che fare con l’amministrazione del nostro territorio – dice in una nota -. Cercare di sminuire l’operato e la figura del consigliere del consigliere Spataro affermando che ‘fallirebbe anche a bocce’ è una caduta di stile che respingiamo fermamente. Fratelli d’Italia ha, sin dal suo ingresso riconosciuto al consigliere Spataro, il valore del percorso politico portato avanti in questi anni nell’interesse esclusivo della comunità e l’impegno costante profuso, elementi riconosciuti anche dagli Agrigentini che nell’ultima tornata elettorale lo hanno premiato raggiungendo un brillante risultato.”

​”La cittadinanza – continua la nota – ci chiede risposte concrete sui problemi reali di Agrigento non teatrini o schermaglie personali a mezzo stampa. Il centrodestra vince e governa bene quando è unito e capace di sintesi. Ma l’unità non si costruisce delegittimando l’alleato o il partner di coalizione, bensì attraverso un confronto costruttivo, serio e basato sul rispetto reciproco”.

Antinoro quindi invita “tutte le forze del centrodestra ad abbassare i toni e a concentrare le energie là dove serve davvero: per dare risposte stabili ed efficienti agli agrigentini”.