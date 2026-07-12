Catania

Scappa con un casco rubato da una moto parcheggiata, denunciato

Le immagini hanno infatti immortalato un uomo che si dirigeva con decisione verso il motociclo, si impossessava del casco e si allontanava rapidamente dal parcheggio

Pubblicato 38 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno identificato e denunciato alla Procura della Repubblica un 27enne, di origini straniere, pregiudicato, gravemente indiziato di essere l’autore del furto di un casco da motociclista, rubato nel parcheggio sotterraneo di un supermercato di corso Sicilia. Un risultato investigativo ottenuto grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al riconoscimento del presunto responsabile da parte dei militari dell’Arma. L’attività è scaturita dalla denuncia presentata dal proprietario del casco, che aveva raccontato di aver parcheggiato il proprio motociclo nel garage del supermercato all’inizio del turno di lavoro e di aver scoperto, alcune ore dopo, che il casco lasciato sul manubrio era stato portato via. 

I Carabinieri hanno subito acquisito le registrazioni dell’impianto di videosorveglianza del market e proprio l’esame dei filmati si è rivelato decisivo. Le immagini hanno infatti immortalato un uomo che si dirigeva con decisione verso il motociclo, si impossessava del casco e si allontanava rapidamente dal parcheggio. Gli investigatori hanno, quindi, confrontato i fotogrammi con quelli presenti nella banca dati delle Forze dell’Ordine, riconoscendo il presunto autore del furto, soggetto già noto per precedenti reati contro il patrimonio.  Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la Stazione di Catania Piazza Dante ha denunciato il 27enne all’Autorità giudiziaria per furto aggravato, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica di Catania per le valutazioni di competenza. Resta ferma, come previsto dall’ordinamento, la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. 

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