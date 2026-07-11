Licata

Scontro tra un’auto e una moto lungo la Ss115, due feriti lievi

Il sinistro si è verificato all’altezza del passaggio a livello in direzione Playa.

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

Un incidente stradale si è verificato sulla Statale 115 all’altezza del passaggio a livello in direzione Playa. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scontro ha coinvolto un mezzo a due ruote e un’automobile. Il bilancio è di due feriti, trasferiti a bordo di un’ambulanza del 118 presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata per le cure necessarie. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi. Viabilità rallentata nella zona del sinistro.

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