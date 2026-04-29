Agrigento

Aggredito all’interno di un’attività commerciale a Villaseta, 45enne in ospedale 

L’aggressore si è allontanato facendo perdere le tracce mentre il 45enne è finito al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Un quarantacinquenne agrigentino è finito in ospedale con un trauma cranico dopo essere stato aggredito all’interno di un’attività commerciale. È successo nel quartiere periferico di Villaseta. Non sono ancora chiari i motivi del pestaggio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato da una persona che, in pochi istanti, è passata alle vie di fatto colpendolo con schiaffi e pugni.

La vittima è caduta per terra stordita. L’aggressore si è allontanato facendo perdere le tracce mentre il 45enne è finito al Pronto soccorso del San Giovanni di Dio. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico con una prognosi di pochi giorni. Al via le indagini delle forze dell’ordine per risalire all’autore del pestaggio. In ogni caso, trattandosi di lesioni, servirà comunque la querela di parte per procedere. 

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