“Picchia la compagna e minaccia il figlio con un coltello”, condannato 47enne

Due anni e sei mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia. Il gup Giuseppe Miceli ha condannato un 47enne di Campobello di Licata per aver vessato moglie e figli con violenze fisiche e psicologiche dal 2007 al novembre scorso. Stando alla ricostruzione l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la moglie, coetanea romena, con percosse e insulti, anche alla presenza dei figli. Avrebbe malmenato pure la figlia. A marzo 2025 l’avrebbe minacciata brandendo un coltello alla gola.

A giugno avrebbe estratto una lama da cucina contro il figlio che aveva preso le difese della madre. Dopo che la donna a ottobre 2025 abbandono’ l’abitazione coi ragazzi, le intimidazioni si aggravarono con messaggi di morte. Il 16 novembre tento’ di abbattere la porta della nuova casa. Il giorno seguente torno’ e raggiunse la figlia sul posto di lavoro minacciando di uccidere lei, il fratello e la madre. Fermato il 19 novembre. Moglie e figli assistiti dagli avvocati Giancarlo Tricoli e Antonio Bordonaro. Difesa avvocato Salvatore Loggia. Stabilito risarcimento di 10mila euro a testa.