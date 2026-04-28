L’imprenditore favarese accusato di concorso esterno in associazione mafiosa: “Sono innocente”

Ha risposto alle domande cercando di chiarire la sua posizione ma professandosi comunque innocente ed estraneo ai fatti contestati. L’imprenditore favarese Francesco Pullara, arrestato negli scorsi giorni dai carabinieri in una maxi operazione contro la famiglia mafiosa di Niscemi, è comparso lunedì davanti il gip Graziella Luparello per l’interrogatorio di garanzia. Il 51enne, difeso dagli avvocati Giuseppe Barba e Laura Mossuto, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e illecita concorrenza e attualmente si trova ai domiciliari.

Nei confronti del favarese è stato anche disposto il sequestro della sua azienda, la “Think Green”. Il giudice deciderà nelle prossime ore se convalidare o meno il provvedimento e quale (eventualmente) misure cautelare adottare. Per la Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta l’imprenditore avrebbe stretto un patto con il boss Alberto Musto, capo indiscusso di Cosa nostra a Niscemi e al vertice del mandamento di Gela, instaurando così un rapporto di reciproci vantaggi: il boss avrebbe imposto ai titolari di bar, panifici, ristoranti e pescherie di sottoscrivere contratti con l’azienda favarese e garantire così a quest’ultima di agire in totale monopolio; l’imprenditore, in cambio, avrebbe versato all’organizzazione mafiosa la corresponsione di una percentuale sui profitti calcolata in 600 euro per ogni mille metri di olio esausto prelevato e una somma non inferiore a 40 euro per ogni contratto stipulato.

Dagli atti dell’inchiesta emerge come almeno dieci commercianti siano stati obbligati a rescindere vecchi contratti e stipularne di nuovi con la ditta di Favara. Un connubio criminoso – così come descritto dalla Direzione distrettuale antimafia – che però si sarebbe interrotto da lì a poco a causa di contrasti sorti tra il boss e l’imprenditore. Il motivo, sempre secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe da ricondurre all’iniziativa del favarese di prelevare, tramite propri incaricati, olio esausto dai commercianti niscemesi senza la preventiva autorizzazione dei vertici di Cosa nostra.