AMMINISTRATIVE 2026

Elezioni a Casteltermini, i candidati consiglieri comunali a sostegno di Pasquale Mancuso 

Il candidato sindaco di Casteltermini, Pasquale Mancuso, ha depositato la lista elettorale a suo sostegno: ecco chi sono

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il candidato sindaco di Casteltermini, Pasquale Mancuso, ha depositato la lista elettorale a suo sostegno. Si chiama “Officina di civico impegno”. Nelle prossime ore anche gli altri due candidati faranno ugualmente: si tratta del primo cittadino uscente, Gioacchino Nicastro, e di Costantino Ripepe.

Ecco gli aspiranti consiglieri comunali che sostengono la candidatura di Mancuso: Michela Pia Lucia Agnello, Gaetano Buono, Alessia Capozza, Fabio Massimo Catalano, Rossella De Marco, Monica Pompea Di Martino, Agostino Droga, Pietro Minardi, Antony Mondello, Salvatore Puleo, Giuseppe Pio Spinello e Miriam Pia Spoto. 

Pasquale Mancuso ha anche designato Rossella De Marco e Alessandro Licata quali assessori della sua eventuale giunta. 

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