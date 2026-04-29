Elezioni a Casteltermini, i candidati consiglieri comunali a sostegno di Pasquale Mancuso 

Il candidato sindaco di Casteltermini, Pasquale Mancuso, ha depositato la lista elettorale a suo sostegno. Si chiama “Officina di civico impegno”. Nelle prossime ore anche gli altri due candidati faranno ugualmente: si tratta del primo cittadino uscente, Gioacchino Nicastro, e di Costantino Ripepe.

Ecco gli aspiranti consiglieri comunali che sostengono la candidatura di Mancuso: Michela Pia Lucia Agnello, Gaetano Buono, Alessia Capozza, Fabio Massimo Catalano, Rossella De Marco, Monica Pompea Di Martino, Agostino Droga, Pietro Minardi, Antony Mondello, Salvatore Puleo, Giuseppe Pio Spinello e Miriam Pia Spoto.

Pasquale Mancuso ha anche designato Rossella De Marco e Alessandro Licata quali assessori della sua eventuale giunta.