Agrigento

Proprietario di un mini-market picchiato e rapinato in via Atenea, indagini 

I malviventi sono entrati nel locale intorno a mezzanotte e si sono scagliati contro il commerciante prendendolo a schiaffi e pugni

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Il titolare di un mini-market è stato aggredito, picchiato e rapinato di alcune bottiglie di alcolici da almeno due giovani malviventi. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di lunedì nella centralissima via Atenea.

I malviventi sono entrati nel locale intorno a mezzanotte e si sono scagliati contro il commerciante prendendolo a schiaffi e pugni. Poi la fuga con alcune bottiglie di alcolici. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno medicato l’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. 

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