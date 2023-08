Agrigento, a fuoco auto e moto: indagini in corso

Un’auto, una Renault Captur, di proprietà di una cinquantenne, un motociclo Honda Sh, appartenente ad un cinquantaquattrenne sono stati avvolti dalle fiamme e sono andati carbonizzati. Le fiamme hanno parzialmente danneggiato anche una Nissan Qashqai, intestata ad una società.

L’ incendio si è sviluppato nella notte fra sabato e domenica ad Agrigento, in via Giuseppe Tomasi di Lampedusa, nel quartiere del Campo sportivo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, e i Carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che hanno avviato le indagini per cercare elementi utili per stabilire la natura del rogo. Nessuna pista esclusa.