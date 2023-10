Agrigento, chiesto rinvio a giudizio di un cameriere di hotel per violenza sessuale 

Il sostituto procuratore della Repubblica Gaspare Bentivegna ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di M.L.L., 62 anni, cameriere dipendenti di un hotel a San Leone, per l’ipotesi di reato di violenza sessuale aggravata. La prima udienza preliminare si celebrerà il prossimo 18 dicembre davanti il gup del tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli.

La vicenda risale al luglio dello scorso anno e scaturisce dalla denuncia presentata da una turista trentenne ospite dell’hotel. La ragazza, assistita dall’avvocato Angelo Brancato, ha raccontato di essere stata spinta contro il muro dal cameriere che si era presentato in stanza per avvisarla che la cena ordinata era pronta. Il 62enne, secondo quanto ricostruito dalla donna in sede di denuncia, avrebbe poi tentato di baciarla e palparle il seno. L’imputato è difeso dall’avvocato Giovanni Crosta.