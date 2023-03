Agrigento, colpo in un negozio di telefonia: portati via cellulari e soldi

Ladri in azione in un negozio di telefonia in via Manzoni, nel centro di Agrigento. I malviventi sono riusciti a forzare la saracinesca dell’esercizio commerciale. Una volta dentro hanno rubato 12 cellulari – cinque iPhone e sette Samsung – e 200 euro che erano custoditi nella cassa. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stato il titolare del negozio che ha immediatamente chiamato la polizia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento ma sul posto non c’era più nessuno. Il raid è stato commesso intorno le tre del mattino. Al via le indagini per risalire ai responsabili del furto. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza.