Ruba vestiti per un valore di 600 euro, arrestato

Ha staccato alla meno peggio l’antitaccheggio da alcuni costosi capi di abbigliamento per poi tentare di scappare, sfruttando la confusione all’interno del negozio dovuta alla frenesia degli acquisti in vista delle ormai imminenti festività natalizie. L’uomo, un catanese di 35 anni, è stato notato dal personale di vigilanza che ha immediatamente lanciato l’allarme, richiedendo l’intervento della Polizia di Stato.

In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, impegnati nel servizio di controllo nel centro storico, raggiunto un grande magazzino di via Etnea, bloccando il ladro che aveva ancora addosso tutta la refurtiva per un valore commerciale di 600 euro.

Secondo le testimonianze raccolte sul posto, il 35enne ha agito in pochi istanti, con disinvoltura, selezionando svariati capi di valore e di diversi brand, esposti negli scaffali, per poi dirigersi verso i camerini dove ha provato a staccare l’antitaccheggio, inserendo in fretta e furia tutti gli abiti sotto la sua maglia. L’uomo si è poi fiondato verso le uscite dell’attività commerciale, dove, però, è stato fermato dalla vigilanza. I poliziotti lo hanno bloccato per sottoporlo a controllo. Dalle verifiche compiute nell’immediatezza è emerso che il 35enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari.

Nel frattempo, il responsabile del punto vendita ha sporto denuncia e i poliziotti hanno arrestato il 35enne per tentato furto aggravato e per evasione, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato dei fatti il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima.