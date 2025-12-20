Agrigento

Lions Club e Leo Agrigento donano ai Volontari di Strada alimenti per le famiglie bisognose 

Il bellissimo gesto di beneficenza e per avere indirizzato la scelta su prodotti di largo utilizzo e consumo, quali latte, olio, pasta, omogeneizzati, pannolini ed altro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Anche per il Natale 2025 il Lions Club Agrigento Chiaramonte Distretto 108 YB, unitamente ai giovani affiliati del Leo Club Agrigento Chiaramonte, hanno risposto “presente” all’appello lanciato per donare alimenti a favore dell’ associazione.

La consegna della fornitura è avvenuta stamani, nella sede di Viale della Vittoria, alla presenza del Presidente del Lions, Giuseppe Pullara, accompagnato da diversi affiliati. A ricevere la delegazione sono stati la presidente dei Volontari di Strada, Anna Marino, la vice presidente, Iole D’Alessandro e i volontari dell’associazione. Nel suo breve intervento, Anna Marino “ha ringraziato il Lions e i giovani del Leo Club Chiaramonte per il bellissimo gesto di beneficenza e per avere indirizzato la scelta su prodotti di largo utilizzo e consumo, quali latte, olio, pasta, omogeneizzati, pannolini ed altro, per l’acquisto dei quali le famiglie che assistiamo hanno difficoltà di accesso. Quotidianamente tante persone bussano alla nostra porta, alle quali bisogna aggiungere tante altre che per vergogna vivono il loro disagio nel silenzio più totale. Per questo riteniamo il gesto di oggi di grande spessore e che darà conforto e aiuto alle oltre trecento famiglie bisognose che i Volontari di Strada assistono non senza difficoltà. 

Da parte sua il presidente del Lions, Pullara, ha precisato che la raccolta è stata possibile grazie al generoso contributo dei soci ed ha ribadito come “la mission del Lions è proprio quella della solidarietà e di aiuto concreto nei momenti particolarmente difficili che purtroppo la nostra società vive”.

