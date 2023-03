Agrigento, l’omicidio di Antonella Alfano: Rotolo rinuncia a permesso premio 

L’ex carabiniere agrigentino Salvatore Rotolo, condannato a diciotto anni per aver ucciso la compagna Antonella Alfano nel febbraio 2011, ha deciso di rinunciare ad un permesso premio che gli era stato concesso. Lo riporta questa mattina il quotidiano La Sicilia in un articolo di Francesco Di Mare.

La decisione, spiega l’avvocato Carmelita Danile, è stata presa per tutelare la serenità della propria figlia in una fase delicata della sua crescita”. Figlia che in realtà lo è ancora biologicamente ma non più legalmente. Il tribunale dei Minori gli ha infatti tolto la potestà e quasi un anno fa, dopo un iter tra Prefettura e Comune e con l’aiuto dei familiari della madre e dell’avvocato Fulco, la giovane ha deciso di cambiare il cognome e portare definitivamente quello della madre: Alfano.

Intanto Rotolo sta scontando la condanna definitiva per l’omicidio, avvenuto il 5 febbraio 2011 con il ritrovamento dell’auto della donna in fiamme in via Papa Luciani. Ne ha già scontati 11 e probabilmente l’avvocato Danile presenterà prossimamente la richiesta di scarcerazione anticipata. L’ex carabinieri ha seguito un percorso di riabilitazione e si è anche laureato in ingegneria.