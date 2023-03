Al via la 75ª edizione del Mandorlo in Fiore: il programma della prima domenica

Comincia oggi la 75ª edizione del Mandorlo in Fiore. Dopo quattro anni di stop a causa del coronavirus, Agrigento torna protagonista con la kermesse a cui parteciperanno ben 22 gruppi provenienti da tutto il mondo che si contenderanno il “Tempio d’oro”. Il premio verrà assegnato domenica 12 marzo nella splendida cornice della Valle dei Templi.

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 5 MARZO

Si parte alle 09:30 dove tutti i gruppi si ritroveranno davanti il Palazzo di Città per poi percorrere tutta via Atenea. Il corteo poi proseguirà verso piazza Aldo Moro e piazza Vittorio Emanuele per poi scendere passando davanti al Comando provinciale dei carabinieri e da piazza San Calogero. Da piazza stazione la parata si sposterà al Viale della Vittoria dove alle 13 è previsto il primo spettacolo con le rispettive esibizioni. Una “replica” della performance è in programma alle ore 16. Alle 20:30 il Mandorlo in Fiore si sposta al Teatro Pirandello dove ci sarà la prima serata de “I bambini del mondo”. Ben nove i gruppi di bambini che partecipano: Bulgaria, India, Korea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia. Con loro ci saranno anche quelli siciliani: ”Gergent”, “Oratorio Don Guanella”, ”I fiori del mandorlo”, “I piccoli del Val d’Akragas”, “Fabaria Folk”, “I carusi di Girgenti”, “I 3 castagni dell’Etna”.

I GRUPPI PARTECIPANTI

Sono invece 22 i gruppi degli adulti provenienti da tutto il mondo: Bulgaria, Cile, Croazia, Francia, Georgia, Giappone, Grecia, India, Italia, Kirghizistan, Korea, Macedonia, Malesia, Messico, Polonia, Romania, Serbia, Scozia, Spagna, Stati Uniti, Thailandia e Uzbekistan. A questi si aggiungono anche le delegazioni locali: gli sbandieratori di Priolo Gargallo, “Mata e Grifone” di Messina, il gruppo folk “Amastra” di Mistretta, ”I figli dell’Etna” di Catania, ”Melioso” di Bovo Marina, “Ciauru di Sicilia” di Augusta, “Taratatà” di Casteltermini, “Kore” di Enna, “Sikelia” di Mineo, “Trinacria bedda” di Palermo, i ballerini dei gruppi “Danze dell’800” e “Bella epoca” di Palermo, “Danzatori dell’800” di Catania, ”Accademia del ventaglio – Danza dell’800” di Siracusa, “Ateneo danze ottocentesche di Palermo”, il corteo storico ”Conti Moncada Signori” di Cammarata e San Giovanni Gemini ed il corteo storico ”La corte di Aragona”.