Alcolici a minorenni, chiuso un locale in via Atenea 

Il Questore della Provincia di Agrigento dott. Tommaso Palumbo ha adottato, ai sensi dell’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un provvedimento di sospensione dell’attività relativa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito in Agrigento nella centrale via Atenea.

Invero, in data odierna, il citato provvedimento di sospensione dell’attività commerciale, eseguito dalla locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento, è scaturito da plurime segnalazioni effettuate da personale di questa Questura a seguito di controlli amministrativi; in particolare è stato accertato in due distinte occasioni che, in detto esercizio commerciale, erano state somministrate bevande alcoliche a tre giovani minori degli anni 18, di cui due finanche minorenni degli anni 16. Per quest’ultima infrazione il titolare è stato anche segnalato due volte alla competente A.G. mentre per l’altra violazione è stata irrogata una sanzione amministrativa.

L’attività relativa all’esercizio pubblico è stata sospesa in data odierna per giorni sei. Tale potere, diretta espressione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l’incolumità della collettività, in special modo giovanile, messa a rischio dalla somministrazione di bevande alcoliche a minori di età. Il sopra narrato provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del Questore del potere di sospendere/revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini.

Inoltre, nell’ambito dei controlli disposti dal Questore in occasione della “movida” agrigentina, il decorso sabato 13 dicembre, personale dipendente, unitamente a quello della locale Polizia Municipale e dell’ASP di Agrigento, ha espletato diversi controlli ad esercizi pubblici del centro storico con accertamento di vari illeciti amministrativi e finanche penali. In particolare, il personale operante ha contestato al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del tipo pub, ubicato in questa via Atenea, le seguenti violazioni: contestazione per mancato pagamento dei diritti SIAE, con sanzione amministrativa fino a 2065 euro, per la diffusione musicale non autorizzata; deferimento all’A.G. per omessa manutenzione periodica dei presidi antincendio; sanzione amministrativa di 1032 euro, per inosservanza del requisito di accessibilità ai locali;rrogazione di sanzione amministrativa di 1032 euro, poiché il titolare era privo dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande e della relativa autorizzazione. Peraltro, nel corso del citato controllo, è stata rinvenuta merce non commercializzabile e non tracciata con irrogazione di sanzione amministrativa dell’importo di 5000 euro, sequestro amministrativo di detti prodotti alimentari e contestuale chiusura dell’attività mediante l’apposizione di sigilli.