Alessandria della Rocca, avvia lavori ristrutturazione e trova in casa pistola carica

Un bracciante agricolo di trentacinque anni ha rinvenuto una pistola semiautomatica calibro 6,35, con matricola abrasa, all’interno dell’appartamento che stava ristrutturando. È accaduto in una palazzina in via Veturia, ad Alessandria della Rocca, nell’agrigentino.

L’uomo ha notato un sacchetto di plastica e, incuriosito, lo ha aperto. Al suo interno vi era occultata l’arma, pronta all’uso, con tanto di caricatore e cinque cartucce. Immediata la chiamata ai carabinieri della locale stazione. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Compagnia di Cammarata che hanno sequestrato la pistola.

Il bracciante agricolo non ha idea di come quell’arma possa essere finita nell’abitazione. Accertamenti verranno fatti su eventuali impronte presenti. È possibile che qualcuno abbia ritenuto quella casa un luogo sicuro decidendo di nascondere la pistola.