Allarme mette in fuga i ladri, fallito colpo in una tabaccheria 

Tentato furto in una tabaccheria a Sant’Angelo Muxaro. Ignoti malviventi, utilizzando una scala, hanno provato a forzare la finestra laterale dell’attività commerciale e fare irruzione al suo interno. Il sistema di allarme si è attivato mettendo però in fuga i banditi.

È successo nel centralissimo corso Umberto I, in piena notte. Ad agire almeno due persone che però sono riuscite a scappare prima dell’arrivo dei carabinieri. La proprietaria della tabaccheria ha presentato una denuncia. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire all’identità dei due malviventi.