Rinascita Scott, droga e ndrangheta: Puntorno condannato a 5 anni e 6 mesi 

La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione l’agrigentino Andrea Puntorno, 48 anni, coinvolto nella maxi inchiesta “Rinascita Scott”. L’omonimo blitz era scattato il 19 dicembre 2019, facendo luce sugli interessi, i traffici e le collusioni della cosca Mancuso e degli atri clan di Ndrangheta della provincia di Vibo Valentia.

I giudici di appello hanno lievemente ridotto la condanna nei confronti di Puntorno, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, al quale in primo grado erano stati inflitti 6 anni di reclusione. Confermata, invece, l’assoluzione per Bruno Di Maria, 61 anni di Porto Empedocle. Nel precedente grado di giudizio erano stati inoltre assolti anche Calogero Rizzo, 55 anni, ex carabiniere di Raffadali, e Patrizia Fiorillo, 53 anni. Per questi ultimi due la procura non ha impugnato il verdetto con l’assoluzione che era già diventata definitiva.

Secondo gli inquirenti Puntorno e gli altri avrebbero costituito un gruppo di riferimento della cosca di Zungrì nella “piazza” di spaccio di Agrigento, destinataria di diverse forniture da parte di Gregorio Niglia, alias “Lollo”, ritenuto esponente della cosca di Zungri guidata dal boss Accorinti, così rappresentando per l’associazione uno stabile e costante canale di smercio dello stupefacente. (Quasi) tutti nomi “conosciuti” alla Dia di Agrigento che, nel marzo 2019, eseguì l’operazione “Kerkent” contro il clan Massimino individuando e scoprendo il “canale calabrese” di approvvigionamento della droga. Nel processo Kerkent, sia Puntorno che Rizzo sono stati condannati a 4 anni di reclusione.