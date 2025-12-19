Ultime Notizie

Natale in sicurezza: sequestrati 50chili di alimenti e chiuse tre attività

I controlli sono scattati a Palermo e Trapani

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In prossimità delle festività natalizie, nell’ambito dei controlli disposti su scala nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare le attività illecite nel settore della sicurezza alimentare e sanitaria, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo hanno intensificato i controlli presso le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Le violazioni amministrative più ricorrenti hanno riguardato la gestione difforme del titolo autorizzativo, rinvenimento di alimenti non tracciati, mancata predisposizione o attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, carenze igienico-sanitarie e strutturali dei locali adibiti a preparazione, somministrazione e stoccaggio degli alimenti.
In particolare, nel corso delle ispezioni, il N.A.S. di Palermo:

in collaborazione con i militari della locale Arma territoriale, ha contestato al titolare di un noto ristorante della provincia di Trapani l’ampliamento abusivo dei locali e la detenzione, ai fini della somministrazione, di un notevole quantitativo di alimenti privi di etichettatura e tracciabilità, conservati in maniera non idonea o addirittura scaduti;

inoccasionedellaricorrenzadiSantaLucia,hadedicatoparticolareattenzioneailocalidelcentro storico del capoluogo, procedendo – in tre casi – alla sospensione delle attività, poiché attivate in assenza dei titoli autorizzativi.
Complessivamente, i Carabinieri del N.A.S. di Palermo hanno sequestrato più di 50 kg di generi alimentari carenti delle necessarie attestazioni a garanzia della salute del consumatore e contestato ai responsabili delle attività carenti sanzioni amministrative pecuniarie per oltre 18.000 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrati oltre 13 mila prodotti natalizi non conformi: sanzioni e denunce
Ultime Notizie

Natale in sicurezza: sequestrati 50chili di alimenti e chiuse tre attività
Apertura

Fermati in auto con la cocaina nella borsa: condannato il marito, assolta la moglie 
Apertura

Rinascita Scott, droga e ndrangheta: Puntorno condannato a 5 anni e 6 mesi 
Apertura

Allarme mette in fuga i ladri, fallito colpo in una tabaccheria 
Apertura

Sorpreso a rubare gli arredi esterni di un bar, denunciato 47enne di Licata 
banner italpress istituzionale banner italpress tv