Fermati in auto con la cocaina nella borsa: condannato il marito, assolta la moglie 

L’uomo si è - di fatto - assunto la paternità dello stupefacente dichiarando che la coniuge non fosse a conoscenza di cosa ci fosse all’intento della busta

Pubblicato 16 minuti fa
Erano stati fermati dai carabinieri nell’estate 2022 mentre stavano rientrando a Sambuca di Sicilia da una trasferta palermitana.

La successiva perquisizione dei militari dell’Arma portò alla scoperta di un involucro contenente quasi 20 grammi di cocaina nella borsa della donna. Il tribunale di Sciacca ha disposto l’assoluzione nei confronti di quest’ultima – Rosalia Gargano – mentre ha condannato il marito Mario Gallina, 49 anni, di Sambuca di Sicilia.

L’uomo si è – di fatto – assunto la paternità dello stupefacente dichiarando che la coniuge non fosse a conoscenza di cosa ci fosse all’intento della busta. La difesa ha comunque sostenuto che la cocaina fosse esclusivamente per uso personale e non per spaccio. Il tribunale ha così condannato ad otto mesi di reclusione il 49enne, assolvendo invece la moglie. 

