Lampedusa, riapre il Centro di Recupero delle Tartarughe

A darne nota il sindaco Mannino

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Dopo circa due anni di lavoro, di sinergia e di collaborazione concreta, oggi possiamo finalmente annunciare una notizia che riempie il cuore di orgoglio: ?????? ?? Centro di Recupero delle Tartarughe, che avrà la sua sede nei locali dell’Area Marina Protetta di Lampedusa”. Ad annunciarlo è il sindaco Filippo Mannino.

Un centro che in passato non era stato messo nelle condizioni di proseguire il proprio prezioso lavoro e che oggi torna finalmente ad essere operativo, restituendo al territorio un presidio fondamentale di tutela, ricerca e cura.

“Questo centro non è solo un luogo di scienza e protezione, dove ogni giorno si lavora per salvaguardare una specie simbolo del Mediterraneo come la Caretta caretta. È anche un segno concreto dell’identità di Lampedusa: un’isola che difende il suo mare, la sua biodiversità e guarda al futuro con responsabilità. La riapertura, continua Mannino, rappresenta inoltre una straordinaria opportunità turistica e culturale, un’attrazione di primo livello capace di raccontare ai visitatori il valore del nostro patrimonio naturale e l’impegno che mettiamo nella sua difesa. Un ringraziamento sentito all’Associazione Caretta Caretta e a Daniela Freggi, al mio Assessore Pietro De Rubeis che ha seguito tutti i passaggi amministrativi, e a tutti coloro che hanno creduto in questo percorso, lavorando con passione, competenza e visione. Oggi Lampedusa compie un passo importante. Per il mare. Per le tartarughe. Per la nostra comunità”, ha concluso il primo cittadino.

