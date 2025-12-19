Ultime Notizie

Sequestrati oltre 13 mila prodotti natalizi non conformi: sanzioni e denunce

Sanzioni amministrative fino a un importo massimo di 25.823 euro.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito di una mirata intensificazione dei controlli del territorio, hanno sequestrato 13.364 prodotti e segnalato amministrativamente 4 titolari di attività commerciali.
In particolare, il piano d’azione, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini, ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo articoli non sicuri a tema natalizio (tra cui oggetti ornamentali e giocattoli), pronti sugli scaffali per la vendita, risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o allergeni.
Per tali fattispecie, i responsabili, operanti a Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un importo massimo di 25.823 euro.
L’operazione di servizio condotta dalla Guardia di finanza iblea conferma il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della vendita e distribuzione di prodotti non conformi e non sicuri, a tutela del mercato, delle imprese regolari e dei consumatori finali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sequestrati oltre 13 mila prodotti natalizi non conformi: sanzioni e denunce
Ultime Notizie

Natale in sicurezza: sequestrati 50chili di alimenti e chiuse tre attività
Apertura

Fermati in auto con la cocaina nella borsa: condannato il marito, assolta la moglie 
Apertura

Rinascita Scott, droga e ndrangheta: Puntorno condannato a 5 anni e 6 mesi 
Apertura

Allarme mette in fuga i ladri, fallito colpo in una tabaccheria 
Apertura

Sorpreso a rubare gli arredi esterni di un bar, denunciato 47enne di Licata 
banner italpress istituzionale banner italpress tv