Caltanissetta

Carcere Caltanissetta, Iacono: “Struttura fatiscente, andrebbe chiusa”

Continuano le visite ispettive nelle carceri siciliane nell'ambito dell'iniziativa del Partito democratico "Bisogna aver visto".

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

“Una struttura risalente al 1908, ormai del tutto inadeguata, fatiscente e che andrebbe semplicemente chiusa. È questo il quadro allarmante che emerge dalla visita alla Casa Circondariale di Caltanissetta”. A dichiararlo è l’Onorevole Giovanna Iacono, a margine del sopralluogo effettuato all’interno dell’istituto penitenziario nisseno.

La visita ha messo in luce criticità sistemiche che non possono più essere ignorate, a partire dall’obsolescenza dei luoghi. “Parliamo di un edificio che ha superato il secolo di vita – sottolinea Iacono – le cui condizioni strutturali sono incompatibili con la dignità della detenzione e con la sicurezza di chi vi lavora ogni giorno. Gli spazi sono angusti e inidonei a garantire percorsi trattamentali efficaci”.

Al dramma strutturale si somma l’emergenza organico, un problema cronico che accomuna Caltanissetta al resto del Paese. “La carenza di personale è gravissima. La narrazione del Governo sui nuovi concorsi si scontra con la matematica: le nuove assunzioni non riescono a coprire nemmeno i pensionamenti naturali. La Polizia Penitenziaria è costretta a turni massacranti, operando in una condizione di emergenza perenne che mette a rischio l’incolumità e l’equilibrio psicofisico dei lavoratori”.

Nonostante questo scenario di abbandono istituzionale, l’Onorevole Iacono ha voluto rivolgere un forte plauso a chi tiene in piedi la struttura: “Voglio esprimere il mio più sincero e profondo ringraziamento alla direzione, alla Polizia Penitenziaria e a tutti gli operatori civili. Stanno facendo degli sforzi sovrumani. Pur non avendo a disposizione né le risorse né gli spazi adeguati, portano avanti con straordinaria dedizione i programmi di rieducazione e reinserimento dei detenuti, adempiendo al dettato costituzionale”.

“Non possiamo però continuare a scaricare le inefficienze dello Stato sul senso del dovere dei singoli – conclude Iacono –. Servono interventi strutturali immediati, un piano straordinario di assunzioni vero e la presa d’atto che strutture come quella di Caltanissetta hanno ormai esaurito il loro ciclo storico e vanno superate”.

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