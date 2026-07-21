Politica

La testimone di giustizia Piera Aiello nuovo assessore a Santa Margherita Belice 

Nel 1985, dopo gli omicidi del suocero e del marito, cominciò a collaborare insieme alla cognata Rita Atria con il giudice Paolo Borsellino.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Piera Aiello è la nuova assessore alla salute e al bilancio del Comune di Santa Margherita Belice. Lo ha deciso il sindaco Gaspare Viola nell’ambito di una rimodulazione delle deleghe della Giunta. Aiello, 59 anni, è nota per il suo impegno contro la mafia.

Nel 1985, dopo gli omicidi del suocero e del marito, cominciò a collaborare insieme alla cognata Rita Atria con il giudice Paolo Borsellino. Nel 2018 viene eletta alla Camera dei Deputati con il Movimento Cinque Stelle per poi passare nel 2025 a Controcorrente, il movimento di Ismaele La Vardera. 

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