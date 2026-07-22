Traffico di droga all’ombra della mafia, 6 misure cautelari 





Nell’ambito dell’operazione “Abisso”, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito misure cautelari personali nei confronti di 6 indagati per reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Tra le accuse mosse agli indagati, anche l’agevolazione dei clan mafiosi Cappello-Bonaccorsi e Santa Panagia attraverso cessioni di droga a favore degli affiliati.