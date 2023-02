Aragona piange Raimondo, l’incidente mortale prima di arrivare in ospedale 

La comunità aragonese è sotto choc per la tragica morte di Raimondo Giglia, ventiseienne deceduto in seguito ad uno spaventoso incidente stradale avvenuto alla zona industriale di Agrigento. L’intero paese si sta stringendo intorno al dolore della famiglia e il sindaco ha annullato tutti gli eventi in occasione del carnevale. Raimondo era un ragazzo molto conosciuto e ben voluto dai suoi compaesani. Nelle ultime ore sono centinaia i messaggi di cordoglio che circolano sui social.

E intanto si cerca di ricostruire l’intera dinamica di quanto avvenuto la scorsa notte. Raimondo si stava dirigendo verso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Secondo prime informazioni pare che lo avesse contattato un amico che era rimasto ferito, forse dopo una rissa avvenuta in un locale. Non ci ha pensato due volte Raimondo a salire in auto e raggiungerlo al nosocomio.

Prima di arrivare a destinazione il terribile schianto con la Fiat Panda che si è ribaltata. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Canicattì, guidati dal maggiore Luigi Pacifico, al lavoro per accertare i fatti.