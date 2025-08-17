Agrigento

Asp di Agrigento, si dimettono sei medici 

Tre di questi professionisti erano in servizio nel reparto di Medicina interna dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì

Sei medici dell’Asp di Agrigento hanno rinunciato al proprio incarico presentando le dimissioni. Tre di questi professionisti erano in servizio nel reparto di Medicina interna dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Lo scrive questa mattina il quotidiano La Sicilia.

Dal prossimo 1 settembre cesseranno l’attività i medici Paolo Casimiro, in servizio al reparto di medicina trasfusionale dell’ospedale di Agrigento; Luciano D’Azzo, del distretto sanitario di base di Ribera; Francisco Barbera, in servizio al dipartimento salute mentale dell’Asp.

Altri tre medici, tutti in servizio nel reparto di Medicina interna dell’ospedale di Canicattì, si sono dimessi lo scorso 1 agosto: si tratta di Antonina Pina Cavaleri, Santi Antonio Cantarella e Cecilia Daniela Campos.

