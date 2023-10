Assenteismo al comune di Favara, 22 indagati: i nomi 

Il sostituto procuratore della Repubblica, Gloria Andreoli, ha chiesto la proroga delle indagini nei confronti di 22 dipendenti del comune di Favara ed individua le ipotesi di reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e falso ideologicoUna indagine delicata e riservata dei Carabinieri della Tenenza di Favara partita nel 2020 con prime iscrizioni nel registro degli indagati nel giugno 2022, con controllo bis nel marzo successivo che ha scoperchiato il calderone dell’assenteismo al Comune di Favara e vede oggi indagate, complessivamente 22 persone con rapporto di lavoro, seppur non tutti assunti a tempo indeterminato (come un vigile urbano rimasto coinvolto) con il municipio, che adesso sono accusate di truffa aggravata e continuata e tra queste anche un pubblico ufficiale (non necessariamente il vigile urbano coinvolto) visto che viene anche ipotizzato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

