Auto contro muro, morto un uomo di 57 anni

Inutile l'arrivo dei soccorsi e la corsa in ambulanza verso il Pronto soccorso dell'ospedale di S. Agata Militello

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Un 57enne, Sebastiano Ottaviano  ha perso la vita a seguito di un incidente che si è verificato sulla Statale 113 all’altezza di Caronia, nel Messinese. L’uomo stava percorrendo la Ss 113 alla guida di un’auto che, per cause da chiarire, è uscita di strada finendo contro un muro. Secondo una prima ricostruzione, la Toyota condotta dall’uomo sarebbe finita prima contro un muretto quindi è finita su un cancello, un impatto risultato fatale per il 57enne. Inutile l’arrivo dei soccorsi e la corsa in ambulanza verso il Pronto soccorso dell’ospedale di S. Agata Militello dove è deceduto poco dopo l’arrivo. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di S. Stefano di Camastra.

