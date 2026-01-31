Auto esce fuori strada, morto 60enne

Un 60enne di Floridia, Giuseppe D’Amore, è deceduto stasera in seguito alle ferite riportate in un incidente sulla strada provinciale 74, nel tratto tra Floridia e Canicattini. La Fiat Punto sulla quale viaggiava è uscita improvvisamente di strada, terminando contro il bordo della carreggiata. Il 60enne ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è morto.

“Ho sentito – dice il sindaco di Floridia Marco Carianni – il presidente del Libero consorzio, ente competente per la manutenzione di quella strada, ed ho chiesto chiarimenti in merito ai mancati interventi di manutenzione più volte sollecitati dall’amministrazione e dal comitato dei residenti. Attendiamo notizie e, nel frattempo, ci stringiamo al dolore dei familiari”.