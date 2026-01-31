Apertura

Auto esce fuori strada, morto 60enne

La Fiat Punto sulla quale viaggiava è uscita di strada, finendo contro il bordo della carreggiata

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Un 60enne di Floridia, Giuseppe D’Amore, è deceduto stasera in seguito alle ferite riportate in un incidente sulla strada provinciale 74, nel tratto tra Floridia e Canicattini. La Fiat Punto sulla quale viaggiava è uscita improvvisamente di strada, terminando contro il bordo della carreggiata. Il 60enne ha riportato ferite gravissime ed è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è morto.

“Ho sentito – dice il sindaco di Floridia Marco Carianni – il presidente del Libero consorzio, ente competente per la manutenzione di quella strada, ed ho chiesto chiarimenti in merito ai mancati interventi di manutenzione più volte sollecitati dall’amministrazione e dal comitato dei residenti. Attendiamo notizie e, nel frattempo, ci stringiamo al dolore dei familiari”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda

Sfiorata la tragedia al Villaggio Mosè: neonato  salvato dai sanitari Gise 118
Apertura

Auto esce fuori strada, morto 60enne
PRIMO PIANO

Truffa del falso carabiniere a Sciacca, anziana derubata di oro per 50 mila euro
Lampedusa

Via ai lavori al porto di Linosa dopo il ciclone Harry
Politica

L’ex europarlamentare Donato lascia la Dc: “Divergenze insanabili sulla linea del partito”
Palermo

Crolla controsoffitto al pronto soccorso, operatrice ferita
banner italpress istituzionale banner italpress tv