L’ex europarlamentare Donato lascia la Dc: “Divergenze insanabili sulla linea del partito”

L'ex europarlamentare si è dimessa dalla carica di vicepresidente nazionale e consigliere nazionale.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’ex europarlamentare Francesca Donato ha annunciato la decisione di lasciare la Democrazia Cristiana e di dimettersi da tutte le cariche ricoperte all’interno del partito, tra cui quelle di vicepresidente nazionale e consigliere nazionale. “La mia decisione – afferma in una nota – nasce da divergenze politiche e di visione ormai insanabili con la linea del partito, così come definita dalla dirigenza nazionale, che non mi consentono di proseguire un percorso coerente”. “Si tratta di una scelta assunta senza alcuna volontà polemica, ma per coerenza con i miei valori, i miei obiettivi e la mia visione dell’impegno politico. Auguro ai colleghi della Democrazia Cristiana di proseguire al meglio il loro lavoro, pur nella consapevolezza che i nostri cammini politici seguiranno strade diverse”, conclude Donato.

Politica

