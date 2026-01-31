Lampedusa

Via ai lavori al porto di Linosa dopo il ciclone Harry

Cantieri anche nei tre approdi di Lampedusa

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono pronti a partire i lavori al porto di Linosa e lungo l’unica via stradale d’accesso alla centrale elettrica dell’isola. Le due infrastrutture sono state fortemente danneggiate dalle mareggiate prodotte dal ciclone Harry, che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio scorsi. L’avvio dei lavori, affidati dalla Regione Siciliana tramite gli uffici del Genio civile di Agrigento, in somma urgenza, è previsto per il 3 febbraio. L’obiettivo è quello di garantire nel più breve tempo possibile il ritorno a una piena funzionalità del porto vecchio e di ripristinare al più presto la strada utilizzata dalle autobotti per rifornire di carburante la centrale elettrica, scongiurando così ipotetici black out della rete. La prossima settimana si apriranno i cantieri anche al porto di Lampedusa, dopo che i sopralluoghi effettuati hanno accertato danni alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e al molo Favaloro. 

