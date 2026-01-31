Palermo

Crolla controsoffitto al pronto soccorso, operatrice ferita

A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

 A causa di infiltrazioni d’acqua provocate della rottura della tubazione è crollata una parte del tetto del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo. Nel crollo è rimasta ferita un’operatrice socio-sanitaria, colpita al naso: ha riportato una frattura. A scopo precauzionale tutte le persone presenti nel pronto soccorso sono state subito trasferite in altri reparti della stessa struttura ospedaliera. Sono 35 i pazienti in attesa, di cui due in codice arancione, due in azzurro, due in verde con un indice di sovraffollamento pari al 175 per cento. La direzione strategica dell’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, precisa che stamattina alle 6.20, nei locali del pronto soccorso del presidio ospedaliero Cervello, si è verificata una perdita di una tubazione idrica passante nel controsoffitto che ha causato un’infiltrazione d’acqua sui pannelli in cartongesso. Sono intervenuti i reperibili della ditta incaricata della manutenzione che hanno prontamente riparato la perdita, chiudendo l’intervento già alle 7. Nel corso dei lavori i pazienti sono stati trasferiti al pronto soccorso pediatrico .

