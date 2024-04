Autore di due furti ad Agrigento: denunciato 53enne

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un cinquantenne catanese, per l’ipotesi di furto aggravato. L’uomo è ritenuto l’autore di due furti messi a segno, lo scorso marzo, al distributore di carburanti Q8 di via XXV Aprile e su un’autovettura in via Cicerone. Il catanese – secondo la ricostruzione dei fatti – avrebbe prima arraffato un borsello dalla macchina, all’interno del quale vi erano soldi, documenti e carte di pagamento, poi, a distanza di qualche giorno, approfittando di un momento di distrazione dell’addetto all’area di servizio Q8 di via XXV Aprile è riuscito ad intrufolarsi all’interno del gabbiotto portando via diverse centinaia di euro.