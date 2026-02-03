Bambino lasciato giù dall’autobus, la mamma accetta le scuse dell’autista agrigentino

La madre dell’11enne che, a San Vito di Cadore (Belluno), è stato lasciato a terra dal bus e costretto a una camminata di 6 chilometri al gelo per rientrare a casa a Vodo di Cadore (Belluno) ha detto che accetta le scuse dell’autista, “se sono sincere”. “Si perdona, le giornate storte possono capitare. Tutti commettono errori. Apprezzo le sue parole ma mi fido di mio figlio, non sa dire le bugie. E lui racconta che l’autista gli ha detto ‘vai a piedi’, non è sceso di sua iniziativa. Per cui se il signor Salvatore Russotto è pronto ad assumersi le sue responsabilità, allora accetto le scuse, assolutamente. Ma deve essere sincero”, ha aggiunto, come riporta Il Gazzettino. “Mi piacerebbe guardarlo negli occhi, sì. Posso capire la brutta giornata. Per cui se vuole scusarsi di persona, ci organizzeremo”, è l’ulteriore risposta della mamma del bambino.

Il giornale riporta anche la reazione di Russotto alla notizia che la famiglia del bambino è disponibile ad accettare le sue scuse. “Sono molto felice, davvero – ha commentato l’uomo commosso -. Non sarebbe mai dovuto succedere. Mi piacerebbe incontrarli, se fosse possibile”.

Dunque dopo le scuse e la chiarificazione, la querela è stata ritirata, chiudendo la vicenda giudiziaria.