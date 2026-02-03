Politica

Ina Picarella è la nuova coordinatrice di Italia Viva a Ribera

L’architetto Ina Picarella, già assessore e consigliere comunale, é la nuova coordinatrice  di Italia Viva a Ribera

L’architetto Ina Picarella, già assessore e consigliere comunale, donna sensibile e attenta alle problematiche del territorio é la nuova coordinatrice  di Italia Viva a Ribera.

L’ On. Davide Faraone e la segretaria provinciale Roberta Lala,  esprimono grande soddisfazione per la nomina della d.ssa Ina Picarella, l’apertura del coordinamento di Ribera segna la crescita di Italia Viva e del progetto di Casa Riformista nel territorio, che si arricchisce di personalità competenti e qualificate.

