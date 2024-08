Bimbo di tre anni annega nella piscina di casa

Un bambino di tre anni è annegato a Palermo nella piscina di casa, in via Tritone, nella frazione marinara di Barcarello. A dare l’allarme sono stati i familiari del piccolo che hanno chiamato il 112. All’arrivo dei sanitari del 118 il bimbo era già morto Non si conoscono ancora i particolari di quanto accaduto questo pomeriggio.

