Bruciata la casa (disabitata) di un pensionato a Licata, indagini 

Non ci sarebbero dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha danneggiato l’abitazione – per fortuna disabitata – di un pensionato settantenne di Licata. Il rogo è avvenuto nella notte nei pressi di corso Serrovira. Le fiamme hanno prima interessato il portone per poi propagarsi anche all’interno della casa.

Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi anche perchè il proprietario risiede sì nello stesso stabile ma ai piani superiori. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato l’incendio. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire cosa sia esattamente accaduto.