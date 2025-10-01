Apertura

Bruciato il portone dell’abitazione di un operaio a Licata, l’incendio è doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’abitazione di un operaio venticinquenne di Licata

Pubblicato 50 minuti fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’abitazione di un operaio venticinquenne di Licata. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nei pressi del Rettifilo Garibaldi. Qualcuno ha cosparso la porta con del liquido infiammabile e ha innescato le fiamme.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Al via le indagini dei carabinieri su quella che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.

