Bruciato il portone dell’abitazione di un operaio a Licata, l’incendio è doloso
Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’abitazione di un operaio venticinquenne di Licata. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nei pressi del Rettifilo Garibaldi. Qualcuno ha cosparso la porta con del liquido infiammabile e ha innescato le fiamme.
Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.
Al via le indagini dei carabinieri su quella che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.