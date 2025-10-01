Licata

Bruciato il portone dell’abitazione di un operaio a Licata, l’incendio è doloso 

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’abitazione di un operaio venticinquenne di Licata

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio appiccato al portone d’ingresso dell’abitazione di un operaio venticinquenne di Licata. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nei pressi del Rettifilo Garibaldi. Qualcuno ha cosparso la porta con del liquido infiammabile e ha innescato le fiamme.

Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

Al via le indagini dei carabinieri su quella che ha tutte le caratteristiche di una intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

AperturaIn aggiornamento

Scende dall’auto e viene trascinata via dall’acqua, dispersa donna a Favara: arrivano i sommozzatori
Agrigento

Allagato anche l’istituto Nicolò Gallo, acqua a fiumi dentro la scuola (VIDEO)
Agrigento

San Leone sott’acqua, danni ad abitazioni e automobili
Palermo

Scoperta maxi piantagione di marijuana, sequestrate oltre 1.600 piante 
Agrigento

Il maltempo si abbatte su Agrigento, strade allagate e automobilisti in difficoltà 
Mafia

La mafia di Marsala e Mazara del Vallo, chieste 9 condanne