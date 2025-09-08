Su uno scooter senza patentino non si ferma all’Alt dei Carabinieri: denunciato 16enne

Un 16enne è stato denunciato in stato di liberta dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Misilmeri, per resistenza a pubblico ufficiale. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, transitando in viale Europa, hanno intimato l’alt al conducente di un motoveicolo che, ha accelerato in modo repentino tentando di allontanarsi e far perdere le proprie tracce. Ne è scaturito un breve inseguimento tra le vie cittadine tra persone ed automobilisti presenti sulla pubblica via ma, i Carabinieri, sono riusciti a raggiungere il motoveicolo e bloccarlo. Gli accertamenti amministrativi, hanno fatto emergere che il 16enne alla guida del mezzo, non era in possesso della patente di guida perché mai conseguita e che, il motoveicolo, era privo di assicurazione RCA e revisione. Lo scooter è stato sequestrato e per le violazioni al codice della strada commesse dal minorenne, sono state contestate sanzioni amministrative per 6 mila euro.