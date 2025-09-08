Palermo

Fiamme in una falegnameria, donna intossicata dal fumo

Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'incendio.

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un incendio è divampato in una falegnameria a Palermo. Il fumo sprigionato dalle fiamme ha intossicato una donna che abitava sopra la struttura che è stata soccorsa da personale del 118. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l’incendio ed eseguito la bonifica. Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell’incendio.

