10eLotto, in Sicilia tre vincite per 135mila euro

Festeggia la Sicilia, dove i concorsi del 10eLotto di venerdì 5 e sabato 6 settembre, come riporta Agipronews, hanno regalato premi per complessivi 135mila euro, grazie a tre vincite così distribuite: 100mila euro in via Consolare Pompea a Messina grazie a un 9, 20mila euro in viale Michelangelo a Palermo con un 8 ‘Doppio Oro’ e 15mila euro in via Cannada a Barrafranca, in provincia di Enna, con un 6 ‘Doppio Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro dall’inizio del 2025.