Ladri e vandali in azione a Fontanelle, la denuncia del comitato di quartiere

Rubato un faro solare dal murales e danneggiata la ringhiera colorata del parco giochi

Ladri e vandali in azione a Fontanelle. “Qualcuno ha rubato un faro solare dal murales posto all’ingresso del nostro quartiere, e qualcun altro, forse per puro sfogo, ha tentato di danneggiare e persino sradicare la ringhiera colorata del parco giochi”. Questo è quanto denuncia con grande amarezza il comitato di quartiere, Fontanelle insieme.

“Un gesto che non colpisce soltanto degli oggetti, ma ferisce il lavoro, la passione e l’impegno che il comitato Fontanelle Insieme ha dedicato per rendere il quartiere più bello e accogliente. Difendere questi spazi significa difendere la nostra comunità, il senso di appartenenza e il futuro dei nostri bambini”, continua il comitato che invita “tutti a non restare indifferenti: prendiamoci cura di ciò che appartiene a tutti, perché la bellezza e il rispetto devono essere le fondamenta di un cammino comune”.

