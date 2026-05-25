Camastra riconferma il sindaco Dario Gaglio: “questo risultato è vostro”





A Camastra riconfermato il sindaco uscente Dario Gaglio. Con 283 voti ha avuto la meglio sulla candidata sindaca Gera Bellomo che ha ottenuto 221 voti.

“Grazie di cuore, grazie di cuore per la fiducia che mi avete accordato per la riconferma. Finalmente dopo decenni Camastra avrà una continuità amministrativa. Questo è il risultato di tutti voi che avete creduto nel lavoro che abbiamo svolto in questi cinque anni. Avete creduto nel futuro della nostra Camastra”. Ringrazio tutti voi, volontari, associazioni che tenete viva questa comunità. Grazie, grazie a tutti voi”. Queste le parole del sindaco Dario Gaglio a margine del comizio di ringraziamento con il suo popolo.

Alle 15 su 2.727 elettori hanno votato 1.314 pari al 48,18%.