AMMINISTRATIVE 2026
In provincia i giochi sono già fatti: verso la riconferma Zambito, Nicastro e Mangiapane
Le operazioni di scrutinio procedono più rapidamente nei piccoli centri, dove il quadro sembra ormai definito
Mentre procedono a rilento le operazioni di spoglio ad Agrigento, in molti centri della provincia si va verso la riconferma dei primi cittadini uscenti.
Mentre a Raffadali ha vinto Ida Cuffaro, a Casteltermini va verso la vittoria Gioacchino Nicastro. Stesso trend si registra a Cammarata, dove il sindaco uscente Giuseppe Mangiapane è attualmente avanti in quasi tutte le sezioni scrutinate, così come il primo cittadino di Siculiana, Giuseppe Zambito.
Redazione
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