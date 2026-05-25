AMMINISTRATIVE 2026

In provincia i giochi sono già fatti: verso la riconferma Zambito, Nicastro e Mangiapane

Le operazioni di scrutinio procedono più rapidamente nei piccoli centri, dove il quadro sembra ormai definito

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Mentre procedono a rilento le operazioni di spoglio ad Agrigento, in molti centri della provincia si va verso la riconferma dei primi cittadini uscenti.

Mentre a Raffadali ha vinto Ida Cuffaro, a Casteltermini va verso la vittoria Gioacchino Nicastro. Stesso trend si registra a Cammarata, dove il sindaco uscente Giuseppe Mangiapane è attualmente avanti in quasi tutte le sezioni scrutinate, così come il primo cittadino di Siculiana, Giuseppe Zambito.

Argomenti Correlati:#amministrative 2026#politica
0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.18/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.18/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

AgrigentoIn aggiornamento

Elezioni, ad Agrigento affluenza del 59,19%: al via lo spoglio; Sodano avanti (Live)
AMMINISTRATIVE 2026

Pace vince a “schiacciasassi”: superato il 53% dei consensi (video)
AMMINISTRATIVE 2026

Sambuca ha un nuovo sindaco: è Giovanna Casà
AMMINISTRATIVE 2026

Elezioni a Raffadali, Ida Cuffaro è sindaco
AMMINISTRATIVE 2026

In provincia i giochi sono già fatti: verso la riconferma Zambito, Nicastro e Mangiapane
banner italpress istituzionale banner italpress tv